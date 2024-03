Più controlli sulle automobili contro l’avanzata dello smog

Stretta sulle misure per arginare lo smog. Da ieri sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dal Piano regionale valide fino al 31 marzo. Vengono introdotte misure straordinarie nel momento in cui si superano in 25 giornate i livelli massimi consentiti di Pm10. Le misure aggiuntive prevedono l’estensione di un’ora delle limitazioni alla circolazione dal lunedì al venerdì, e maggiori controlli sulle strade rispetto a quanti se ne sono visti fino ad ora. Inoltre il riscaldamento degli edifici non potrà superare i 19 gradi. Tenendo conto dei soli mesi di gennaio e febbraio, gli sforamenti nella provincia di Rimini sono stati 21, vicini alla soglia annua prevista. Quando entrano in vigore le restrizioni ci sarà il blocco dei veicoli più inquinanti dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle 8.30 alle 18.30. Lo stop riguarda i veicoli a benzina fino a Euro 2, diesel fino a Euro 4, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino a Euro 1, ciclomotori e motocicli fino a Euro 1. L’area interessata dalle limitazioni comprende la zona urbana a mare della statale 16.