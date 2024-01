Più convegni internazionali a Rimini

La più antica università del mondo e il Palacongressi di Rimini. Uniti per portare in Romagna "convegni e congressi nazionali ed internazionali". Questo l’obiettivo dell’accordo sottoscritto da Ieg (Italian Exhibition Group) e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Si tratta di una convenzione triennale che "consolida e struttura la collaborazione" già in essere. A Ieg competerà "lo sviluppo di candidature in sinergia e a supporto di professori e ricercatori dell’Università di Bologna interessati a portare sul territorio romagnolo e al Palacongressi, i congressi e le conferenze nazionali e internazionali delle proprie associazioni di riferimento o comunque del loro ambito di ricerca". L’accordo definisce inoltre "tutte le attività che Ieg metterà nella disponibilità di professori e ricercatori Unibo per lo sviluppo di candidature personalizzate". Grazie a questa convenzione, i docenti e ricercatori presenti nei cinque campus universitari (Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) potranno contare su "uno strumento che contribuirà a dare ancora più visibilità all’attività di ricerca e ai 250 Corsi di laurea offerti a oltre 90mila studenti".

Soddisfatto il rettore Giovanni Molari. "L’Alma Mater Studiorum, in collaborazione con Ieg, si impegna a fornire ai suoi docenti e ricercatori strumenti avanzati per continuare a essere protagonisti nella promozione della scienza, della ricerca e dell’alta formazione a livello europeo e internazionale". "La funzione propulsiva svolta dai docenti universitari del primo ateneo in Italia – commenta Fabio De Santis, direttore della event&conference division di Ieg – offre a Rimini, che è sede di uno dei suoi campus, un capitale intellettuale di eccellenza permettendoci di ambire, come destinazione e come territorio, a mete insperate".