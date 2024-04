Più eventi comunali al PalaRiccione, cambio di rotta

Sempre più eventi comunali al palazzo dei congressi, ma non per quest’anno. In municipio hanno prima approvato una determina che cambiava la convenzione con la New Palariccione srl per l’utilizzo degli spazi congressuali da parte dell’amministrazione comunale, poi hanno fatto dietrofront tornando alla vecchia convenzione, quella del 2018.

Sul solco di un maggior coinvolgimento della struttura in quelli che sono gli eventi organizzati dal Comune per la città, si era fatta largo già durante il periodo commissariale la possibilità di modificare la convenzione che prevedeva 30 giorni di utilizzo del palazzo a tariffe calmierate e variabili a seconda del periodo dell’anno, e oltre a queste quattro giornate gratuite. Un numero che ambo le parti avevano valutato passibile di modifiche per un maggior utilizzo della struttura per eventi nel periodo estivo, quando i congressi vengono meno. Si era dunque passati a mettere nero su bianco una nuova convenzione per aumentare i giorni di utilizzo da parte del Comune nel periodo di non utilizzo delle sale congressuali. La nuova convenzione prevedeva dieci giorni di completa gratuita, più che un raddoppio. Ma fatta la delibera è arrivata poco dopo la rettifica con il ritorno all’antico, le quattro giornate di gratuità. A quanto pare è venuto meno l’accordo sulle modalità di utilizzo. Per il passaggio a dieci giornate sarebbe venuta meno la gratuità totale da parte della società, sostituita da un rimborso spese. La quadra non si è trovata e la convenzione è stata stracciata. Si torna a quella del 2018.