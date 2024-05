Pizza da record in spiaggia: "Vogliamo sfornarne 20mila"

Un vero boom di pizzerie nel centro storico di Rimini. Quello che è accaduto negli ultimi mesi non ha precedenti. Da Berberè a Pizzium, passando per Giulietta e No...Strano City, in poco tempo sono aumentate le opportunità di gustare pizze nel cuore della città. "Ma la vera sfida è sulla sabbia": ne è convinto il pizzaiolo Alessandro Medoro, pescarese trapiantato a Rimini. Dopo la prima stagione in riviera al Melanina, locale sulla spiaggia di Rimini, ha deciso di lanciare una nuova sfida sull’arenile: "Sforneremo 20mila pizze quest’anno, più del doppio rispetto al 2023. Non credo che nessuno ci sia mai riuscito sulla spiaggia di Rimini, ma vogliamo cavalcare il trend e il successo che la nostra pizza sta riscuotendo in città". Medoro è tornato in città dopo essere sceso a Napoli per partecipare come ospite all’Arcimboldo d’Oro International Festival, che lo scorso novembre lo aveva premiato come uno tra i migliori pizzaioli italiani del 2023. Ad accompagnarlo c’era Antonio Petillo, il titolare del ristorante sulla spiaggia. "A Rimini – spiega Petillo –, come in molte città costiere, siamo abituati ad associare la spiaggia al pesce, all’insalatona, al toast, alla piadina naturalmente. Soprattutto sotto il sole. Eppure abbiamo ricevuto talmente tante richieste che da quest’anno la nostra pizza, talmente leggera e digeribile da essere quasi considerata un pasto fit, sarà disponibile anche a pranzo. Non è una sfida facile, ma l’obiettivo è davvero quello di raddoppiare i numeri del 2023. Tanto che davanti al forno quest’anno Alessandro non sarà più solo, ma sarà affiancato da un secondo pizzaiolo".