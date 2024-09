"Poi in estate ti cacciano via"

Antonio Ferraro è all’ultimo anno di Fisioterapia

a Rimini e di case ne ha cambiate tre da quando ha iniziato a studiare. "Non mi sono mai affidato ad agenzie viaggi, ho preferito sempre cercare autonomamente. Dopo aver girato un po’ di abitazioni ho trovato una buona sistemazione in zona centrale". Però non è stato facile. "Mi sono imbattuto in case vecchie e piene di muffa oppure in contratti ai limiti della decenza, come quelli che ti impongono di lasciare la casa prima della stagione estiva. I più clementi ti danno la possibilità di rimanere in casa d’estate, ma con un canone più che raddoppiato

che supera anche i 600 euro".