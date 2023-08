Polisportiva, le società si presentano ai riccionesi Tutto pronto per l’open day, tra incontri e prove

Parte la stagione dello sport riccionese. Le società si presentano con gli open day. La Polisportiva comunale ha voluto organizzare un giorno intero per far vivere ai ragazzi, alle ragazze e ai più piccoli l’esperienza di provare vari sport e trovare la propria strada. Il giorno indicato è domenica prossima. Al polo sportivo di via Monte Rosa 60, saranno rappresentate tutte le discipline. Istruttori e attrezzature saranno a disposizione gratuitamente per il Maxi Open day dello sport. In un unico luogo, dalle 9 del mattino fino alle 18, sarà possibile provare tutte le attività sportive che aderiscono alla Polisportiva Riccione (in foto il presidente Michele Nitti), all’interno delle strutture a fianco dello Stadio del nuoto. Bambini, giovani e le famiglie potranno richiedere informazioni per le iscrizioni. Ci sarà davvero di tutto, dagli sport acquatici, al basket, il karate, judo, taekwondoo, pattinaggio, podismo, pugilato, scherma, ginnastica, volley e l’atletica. Ci si potrà muovere con una mappa che guiderà il pubblico per individuare le varie zone degli sport. Anche la ginnastica Riccione ha organizzato la propria Open day week. Si parte lunedì dalle 17 alle 18 con l’artistica baby, ultimo anno scuola materna. Si prosegue martedì e giovedì con il corso artistica per le elementari dalla prima alla quinta, quando i bambini potranno provare dalle 16 alle 17 oppure nell’ora successiva. Nelle stesse giornate è aperto il corso artistica per medie e superiori tra le 18.30 e le 20. È possibile prenotare la prova.