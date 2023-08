Polizia locale, arrivano a Coriano due nuovi agenti

Arrivano due agenti in più nel presidio di polizia locale di Coriano. "Alla luce delle necessità di controllo e monitoraggio – spiega il sindaco Gianluca Ugolini – i nuovi agenti saranno di supporto e rinforzo ai controlli messi in atto nel territorio fornendo un contributo operativo alle esigenze della collettività, e quindi dei cittadini. Un compito importante a garanzia della vivibilità e della sicurezza della nostra comunità". I due nuovi agenti sono già stati accolti con tanto di saluto. Il primo giorno di lavoro è stato il 16 di agosto. Per l’assunzione il Comune è ricorso alla graduatoria concorsuale. Nel primo giorno di lavoro ad accogliere gli agenti c’erano il sindaco Ugolini, la comandante e il vicecomandante della Polizia locale di Riccione Misano e Coriano, rispettivamente Isotta Macini e Vincenzo Giuliani, assieme alla responsabile di presidio, commissario Alessandra Marcianò. Il presidio corianese sarà impegnato anche in occasione della MotoGp, il 9 e 10 settembre.