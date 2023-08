Polo Est capitale del beach volley Un bottino di 4mila presenze

Oltre duemila presenze turistiche di soli atleti, più altrettante tra famiglie e accompagnatori, a fine stagione. Per nove giorni la città sarà capitale di volley a livello nazionale. Al Polo Est Village va in scena il Campionato italiano di beach volley. "Una grande manifestazione sportiva, che consolida il brand e la centralità di Bellaria Igea Marina sul fronte del beach volley e più in generale, il nostro ruolo di destinazione leader nell’offerta di eventi sportivi, musicali e legati al benessere ‘on the beach’. Coerente inoltre con quel target sia giovane che family a cui guardiamo sotto il profilo turistico", il commento del sindaco Filippo Giorgetti. Il sipario si alzerà sabato, sfide fino al 10 settembre. Teatro dell’evento sarà il Polo Est Village, struttura che ne è promotrice insieme a Fipav - Federazione Italiana Pallavolo e Insubria Gallarate, con il sostegno della Regione e del Comune. Sulla sabbia di Bellaria Igea Marina arriveranno tutti i migliori interpreti della disciplina, sia femminili che maschili. Tanti match andranno in onda in diretta tv su RaiSport HD e Discovbery Plus, e in differita su Eurosport. Per l’occasione, il Polo Est Village sarà ‘tirato a lucido’ e vedrà allestiti dieci campi sportivi più l’arena centrale, che sarà palcoscenico delle partite più rilevanti con una capienza di pubblico di circa 500 persone. Importante sottolineare come l’ingresso a tutti i match sarà gratuito, con gli spettatori che potranno trovare in loco anche gli stand dedicati dei partner dell’evento, gadget e merchandising: un vero e proprio villaggio, paradiso di tutti gli amanti dello sport e del beach volley, fruibile nei giorni della manifestazione dalla mattina alle 9 alla sera alle 18.