Ponte sul fiume Tavollo, la riapertura è imminente

Arriva ora la conferma che il ponte sul fiume Tavollo di via Irma Bandiera tra Cattolica e Gabicce Mare riaprirà entro il 15 giugno. Gli operatori hanno fatto sentire tutto il proprio malcontento lunedì mattina manifestando pacificamente lato Gabicce per i disagi provocati alla viabilità dal ponte ancora chiuso, proprio in un periodo in cui sta decollando la stagione turistica con le prime aperture delle attività commerciali e turistiche. Ma ora dal Comune di Cattolica giungono notizie importanti, alla luce anche dell’ultima riunione tecnica tenutasi a Palazzo Mancini ad inizio settimana. "Lo avevamo annunciato qualche giorno fa ed ora, dopo una nuova riunione tecnica di verifica, lo confermiamo – dice Baldino Gaddi, dirigente comunale di Cattolica – Il crono-programma delle ultime settimane di intervento procede regolarmente ed entro il 15 giugno il ponte si riaprirà in entrambe le direzioni di marcia". Poi spiega Gaddi: "Capisco le preoccupazioni di operatori e cittadini, ma vorrei anche smorzare i toni e ribadire la complessità di tale cantiere, che attendeva l’arrivo di materiali in acciaio molto importanti e che, come anche in altre località, tardavano ad arrivare per molteplici problematiche. Ora invece tali materiali ci sono e procederemo verso la conclusione. Vorrei anche sottolineare che tale intervento è fondamentale per la sicurezza della viabilità e dei collegamenti tra Gabicce e Cattolica: il ponte era strutturalmente compromesso, e dunque era necessario intervenire quanto prima mettendolo in sicurezza. Un cantiere pubblico di questa portata con le sue complessità richiede tempo, ma ora, ripeto, ci siamo. Ancora un po’ di pazienza e tornerà la viabilità regolare in quella zona".

Il ponte garantisce un rapido collegamento tra le due città. L’intervento, realizzato in collaborazione tra i due Comuni per un costo complessivo di circa 450.000 euro, è piuttosto complesso anche perché, oltre ad un rinforzo statico della struttura, prevede pure la realizzazione di un ulteriore passaggio dedicato solamente ai pedoni che potranno, dunque, percorrere tale distanza in futuro senza occupare la carreggiata a due corsie carrabile dalle auto.

Luca Pizzagalli