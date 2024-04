Porto canale e Rio Melo sempre più ’green’. In arrivo oltre un milione dalla Regione

C’è anche Riccione tra i Comuni beneficiari delle risorse messe a disposizione della Regione (per oltre 21 milioni di euro complessivi) per le ’infrastrutture verdi e blu’ volte a constrastare il cambiamento climatico. Nello specifico, tra i 17 progetti sostenuti, anche economicamente appunto, da viale Aldo Moro a Bologna ce n’è uno tutto riccionese che riguarda il porto canale e il Rio Melo.

Si tratta di una vera e propria riqualificazione ’green0 di porto canale e "riconnessione agli elementi naturali", recita il progetto, esistenti lungo il Rio Melo. Il progetto, già approvato dall’amministrazione comunale riccionese, consiste nella "rinaturalizzazione" del Rio Melo, tramite un sistema di verde pubblico integrato con percorsi pedonali e ciclabili, e nella desigillazione e piantumazione delle sponde in ambito urbano lungo Viale Bellini vicino alla costa, riconfigurando anche il sistema della mobilità lenta con materiali drenanti.

Un intervento che, complessivamente, si vedrà corrispondere da parte della Regione oltre un milione di euro, per la precisione 1.312.500. Riccione, insieme a Bellaria Igea Marina, è il solo altro Comune in provincia di Rimini a poter contare sui contributi regionali per aver vinto il bando regionale indetto con l’obiettivo di rafforzare la presenza della natura nelle aree urbane, proteggendo e preservando la biodiversità con un modello di pianificazione e progettazione più attento al cambiamento climatico, ricorrendo al verde anche per rimuovere sostanze inquinanti.