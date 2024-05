Porto insabbiato a Viserba: "Tante barche bloccate"

Ogni anno a Viserba la stessa storia. Anche in questa stagione torna all’ordine del giorno il problema dell’insabbiamento del porticciolo, dove ha sede il circolo nautico ‘Fossa dei Mulini’. "La sabbia che si accumula impedisce il passaggio delle barche – spiega Nicola Montemaggi, il tesoriere del circolo – Non ce l’abbiamo con nessuno, perché abbiamo constatato che, da tutte le parti, si è cercato di trovare una soluzione al problema. Da parte nostra, anche quest’anno abbiamo fatto fare le analisi dei sedimenti e quindi richiesto una draga che li portasse altrove. Purtroppo il mezzo non era disponibile e ci siamo dovuti arrangiare noi con un braccio meccanico che ha spostato il materiale di alcune decine di metri. Ora le barche possono entrare e uscire, ma soltanto se rimangono al centro dell’imboccatura e con tanta cautela. Ma tra poco tutto ritornerà come prima. Non è una grande consolazione, ma ci dicono che tutti i piccoli porti del litorale hanno le nostre stesse difficoltà".

I soci del circolo nautico di Viserba sono circa 200, mentre le barche, comprese quelle a secco, sono 150. Massimo Lugaresi, l’attuale presidente del circolo, assicura che nonostante i problemi del porticciolo le iniziative continueranno, come da tradizione. "Durante l’estate ci saranno gare di pesca d’altura e rievocazioni della ‘tratta’, sempre abbinate a rustide in spiaggia, i corsi di vela proposti dalla Fiv (la Federazione italiana vela), ma anche serate di intrattenimento e culturali aperte a tutti".

Già da diversi anni "le nostre attività – prosegue il presidente del circolo – si svolgono spesso con la collaborazione di altre realtà del territorio, tra cui il comitato turistico di Viserba, il Museo della piccola marineria e delle conchiglie di Viserbella ‘E’ Scaion’, l’associazione Ippocampo, la stessa parrocchia di Viserba Mare. Con loro partecipiamo a diversi eventi e iniziative, anche di beneficenza, sentendoci sempre più parte del tessuto sociale locale".

Maria Cristina Muccioli