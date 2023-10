Precipita dalle scale dell’ospedale e muore

A dare l’allarme è stata una donna che, poco prima delle 11, stava uscendo dal parcheggio che si trova nella zona delle vecchia ala dell’ospedale di Stato. A terra, dopo un volo di diversi metri, il corpo senza vita di una donna. I sanitari sono arrivati immediatamente sul posto dal vicino Pronto soccorso e hanno fatto di tutto per rianimarla. Ma per la sammarinese, 64 anni, non c’è stato nulla da fare. All’esterno dell’ospedale, di quella che una volta era la ex casa di riposo, sono arrivati gli uomini della Gendarmeria e il magistrato per i rilievi di rito e per fare luce sulla dinamica. La donna, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe precipitata dalla scala antincendio. L’ipotesi è che si sia trattato di un suicidio.

La 64enne era arrivata all’ospedale con il marito per una visita specialistica, facendo poi perdere le sue tracce. Ed era stato proprio il marito a dare l’allarme. Prima che il corpo fosse ritrovato purtroppo senza vita.