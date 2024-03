Premio Baleani a Sabrina Ragni: "Dedico il mio tempo agli altri"

Viene conferito oggi a Sabrina Ragni, presidente, nonché cofondatrice dell’associazione Il Tempo delle ciliegie odv, che si occupa di disturbi alimentari, il tradizionale Premio alla memoria ‘Enzo Baleani’. La cerimonia che quest’anno si terrà in piazzale Roma, come sempre verrà anticipata dalla benedizione delle Palme, in programma alle 11,30, e dall’esibizione del coro Note in crescendo che intratterrà il pubblico fino alle 12,30, ora della consegna del premio.

Ragni, cosa significa per lei questo riconoscimento?

"Ne sono onorata, ma io non faccio altro che offrire il mio tempo libero per una giusta causa, cercando di coinvolgere in questo lavoro altre persone".

Quando e perché è nata l’associazione?

"A fondarla nel 2017 sono stata io con Simona Innocenti, entrambe mamme di figlie che hanno avuto disturbi alimentari. Ci occupiamo soprattutto di anoressia e bulimia. Nostro fine è mettere in connessione famiglia e ragazzi che in questi casi tendono a chiudersi".

Operate anche all’esterno?

"Quando ce lo chiedono andiamo anche nelle scuole. Ultimamente ci sono andata con una giovane testimone".

Quanti sono gli associati e chi si rivolge a voi?

"Una sessantina. Oltre ai genitori a noi si rivolgono gli insegnanti. Il fenomeno è crescente, se all’inizio seguivano quattro/cinque famiglie, ora sono una trentina di Riccione e dintorni, compreso San Marino".

Qual è il suo sogno?

"Abbiamo una sede comunale, in via Leon Battista Alberti 5. Il mio sogno è avere un nostro centro di cura residenziale".

Nives Concolino