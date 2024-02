Prende forma lo spazio giovani all’ex scuola del Bornaccino

All’ex scuola del Bornaccino sta prendendo forma il nuovo spazio giovani di Santarcangelo. Si è concluso proprio in questi giorni l’intervento di riqualificazione, partito lo scorso ottobre con la ricollocazione anche della stufa nata dalla collaborazione tra Federico Moroni, Gian Luigi Giordani, Tonino Guerra e Lucio Bernardi. Con circa 15mila euro di spesa, va avanti la procedura per l’acquisto degli arredi, delle dotazioni informatiche e degli strumenti per la sala prove e della web radio. L’arredamento, in particolare, sarà realizzato dall’artigiano del legno Raffaele Piscitelli, conosciuto anche sul mondo social come ‘Califfo’. Nella giornata di lunedì Piscitelli, accompagnato dagli amministratori e coordinatori del progetto, ha fatto un sopralluogo per una verifica preliminare su dove collocare gli arredi. "Vorremmo inaugurare lo spazio giovani in primavera – dice l’assessore Danilo Rinaldi – e coinvolgere fin da subito i ragazzi nell’immaginare gli usi futuri della struttura. Il Bornaccino diventerà così il nucleo del centro giovani diffuso, con il fablab in biblioteca, il nuovo C’entro Supercinema e la prossima realizzazione dello skate park al parco Francolini".