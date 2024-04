Previste 27mila assunzioni

In provincia di Rimini le assunzioni previste per il secondo trimestre sono 26.910, con una variazione di +2.390 unità rispetto allo stesso periodo del 2023. Per il solo mese di aprile le entrate previste sono 6.330, con una variazione del +860 su aprile 2023. Sono rosee le previsioni occupazionali della Camera di commercio della Romagna. Ancora preponderante l’impiego dei contratti a tempo determinato, pari all’85%, con un aumento di 2 punti percentuali. Per quanto riguarda le entrate nel trimestre, i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i servizi di alloggio/ristorazione/turismo, con 3.870 ingressi previsti, il commercio con 800, i servizi alle persone con 370, il settore dei servizi operativi a supporto delle imprese e delle persone con 280 e le costruzioni con 210. Una quota pari al 27% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni, mentre il 12% delle imprese prevede di assumere personale immigrato.