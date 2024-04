Primo maggio con il Marecchia Dream Fest

Sognatori e lavoratori. Volontari e rete sociale. Questo è lo spirito del Marecchia Dream Fest, evento nato nel 2018 , che quest’anno raddoppia unendo la festa del volontariato e quella dei lavoratori. Saranno tutti insieme il 30 aprile dalle 17.30 e il primo maggio dalle 10, al Parco XXV Aprile di Rimini. Una due giorni di grandi artisti ma anche di un vero e proprio villaggio di associazioni del territorio. Michel Frisoni, tra gli organizzatori, ha annunciato: "Il 30 aprile si inizia alle 17.30 fino le 22 con la musica. Live per il pubblico ci saranno The Bluebeaters, The Caribbean Delights e The Employees mentre a seguire, fino le 24, ci sarà un dj-set. Il giorno seguente si aprirà dalle 10 alle 11 con un dibattito dei sindacati sul palco, mentre dalle 12 si inizia con la musica. Ogni ora ci sarà un cambio palco, tanti gli artisti, lo sport ma anche cibo e drink. E ovviamente le associazioni"."Diamo molto spazio alla scena musicale locale che è molto attiva. Saranno tutti artisti che gli anni precedenti non si erano esibiti sul nostro palco – ha aggiunto il direttore artistico del Marecchia Dream Fest Daniele Maggioli –. Sarà Antonio Ramberti, come nella passata edizione, a condurrà la giornata del primo maggio. Lo stesso giorno, alle 18, ci sarà un cambio palco più lungo e per l’occasione abbaimo inserito un dj set". Quali gli artisti per il concerto del primo maggio? I Senza Volto, quartetto di Fano e Marotta vintori del contest RisuonaRimini. Ma non solo perchhè tra i cantanti e i gruppi in cartellone ci sono i TeamBòta bans, Nàe, Scuse Inutili, Cumbia Poder e L’uomo che cadde sulla terra, un omaggio a David Bowie. Poi Filippo Malatesta, Camilla e i Bomboloni, Espana Circo Este e Dj Supersonick e Starla. Kristian Gianfreda, assessore al sociale del Comune di Rimini ha spiegato che "quest’anno la scelta di unire le due feste è una dimostrazione di sinergia e di fare una proposta assieme a Volontaromagna. In questo momento riusciamo, e possiamo, far conoscere tutte quelle realtà di volontariato che durante l’anno lavorano in maniera silenziosa. Queste comporranno il villaggio attorno al parco, proponendo così a Rimini uno scorcio sul mondo del sociale nella giornata dei lavoratori. Mettere sullo stesso piano volontariato e mondo del lavoro è sicuramente un gesto coraggioso ma necessario nel 2024. In questo momento il Comune – ha proseguito l’assessore – con il mondo delle associazioni si sta mettono assieme per finanziare più di 180 progetti per tenere assieme il tessuto sociale del territorio. Attesissimi per il concertone i Rulli e Frulli, una band di artisti con sindrome di down che ha incantato tutti, persino il presidente Mattarella e Papa Francesco. Il gruppo musicale con sede a Finale Emilia è consolidato in tutta Italia. Da piazza Cavour arriverranno direttamente al parco, in corteo". Portagoniste le realtà del volontariato che operano sul terriotrio riminese. Giorgia Brugnettini, presidente di Volontaromagna è felice di proseguire questa collaborazione che, rispeto il 2023, vede 10 realtà in più: "Proprio attorno al palco ci sarà il villaggio. Infatti il sogno delle persone che fanno volontariato è quello di avere un mondo migliore. In questo momento le fragilità sono tantissime, dalla non inclusione alla finta inclusione. Con l’amministrazione comunale si fanno i piani di zona ogni anno. E proprio la rete è la chiave del volontariato, assieme al sogno, per realizzare i progetti". Tutti gli aggiornamenti e contenuti extra nella pagina Facebook dedicata all’evento. La due giorni del Marecchia Dream Fest è a ingresso libero.

Francesco Pierucci