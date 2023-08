Protezione civile Ecoo le t-shirts

L’assessore alla Protezione Civile Alessandro Uguccioni ha incontrato i rappresentanti dell’associazione Protezione Civile "Città di Cattolica", recentemente costituitasi, per consegnare loro magliette e cappellini con il loro logo, alla presenza del presidente di Geat Fabio Galli che si è occupato di realizzare gratuitamente un centinaio di questi indumenti. "Vorrei, come prima cosa, ringraziare il Presidente Galli e Geat per questo regalo che ci ha fatto – commenta l’Assessore Uguccioni – abbiamo intrapreso da qualche mese questo percorso costitutivo, già in tanti hanno dato la loro disponibilità a partecipare all’associazione. Il sostegno di aziende del territorio è fondamentale per limitare i costi iniziali".