"Puliamo le aree naturali con gentilezza"

Sempre più persone si ritrovano per amore dell’ambiente. Insieme per praticare il Be Kind, ovvero l’essere gentili. Verso l’ambiente e verso gli altri. Su questo Cattolica fa scuola perchè è nato un gruppo che ha formato una squadra di volontari in forte crescita, arrivato in alcuni casi a 100 membri: solo durante l’ultima uscita, la scorsa domenica, hanno raccolto 456 chilogrammi di rifiuti alla foce del fiume Conca. L’operazione di ’clean-up’ (ripulire) sarà replicata il 23 giugno al parco della Pace della Regina. Le attività riguardano tutte le aree naturali cittadine. Il gruppo è mosso da grande entusiasmo e ha già pianificato una serie di appuntamenti anche fuori la città, toccando, a luglio, Riccione e Rimini. "L’ultima uscita è stata organizzata da Ottica Lisotti in collaborazione con Be Kind, Eco Eyewear e 03 studio di Maurizio Scilla e numerosi volontari che, con grande impegno, hanno contribuito a rendere l’area più pulita e vivibile. Tra gli oltre 400 chili di rifiuti c’era anche una bicicletta abbandonata – spiegano dal gruppo –. Quello che abbiamo raccolto testimonia l’importanza di queste attività per la tutela dell’ambiente. Un grazie va a tutte le persone che si sono unite a noi". Tiziana Lisotti ha ribadito: "Questi eventi sono anche un modo per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prendersi cura del nostro pianeta. Siamo orgogliosi di vedere così tante persone unite per una causa così importante". "Siamo veramente contenti di questa sensibilità che sta crescendo sul nostro territorio nella direzione della salvaguardia dell’ambiente e della gentilezza verso la natura – prosegue Michael Balleroni co-fondatore di Be Kind –. Gli eventi di ’clean-up’ sono cruciali per aumentare la consapevolezza ambientale e promuovere comportamenti sostenibili nella nostra comunità". Tra i prossimi appuntamenti anche un festival dedicato, il 6 e 7 luglio a Cattolica ma l’ultimo giorno ci saranno eventi in concomitanza anche a Riccione e Rimini. Il gruppo ha realizzato anche un libro: ’Un sorriso per la terra: 57 consigli e trucchi per un futuro più eco-friendly e sostenibile’.

Luca Pizzagalli