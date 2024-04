Quaranta candidati per Repubblica Futura

Il tempo stringe e la politica sammarinese si dirige di corsa verso le elezioni del 9 giugno. La prima scadenza da rispettare è dietro l’angolo. Entro martedì movimenti e partiti dovranno presentare tassativamente liste, coalizioni e candidati. Saranno una quarantina quelli messi in campo da Repubblica Futura. Che alle elezioni si presenterà in solitaria, con un programma suddiviso in otto punti. Dall’economia ai conti pubblici. Ma anche istruzione, cultura e sport, territorio, ambiente e transizione energetica, politica estera e relazioni internazionali, sanità, welfare, politiche sociali e abitative e riforme istituzionali. "Abbiamo bisogno di riportare al centro la programmazione e il coordinamento – dice Andrea Zafferani – quindi non agire con azioni estemporanee ed evitare l’approccio, che c’è stato in questa legislatura, per cui ogni Segretario aveva la sua riserva indiana e non voleva che nessuno penetrasse all’interno di questa. Questo ha portato un moltiplicarsi della spesa, ad una ricerca più del selfie che dall’efficacia dell’azione e all’assenza di un coordinamento politico, che il Paese ha pagato". Rf in poco tempo ha superato il numero minimo di firme necessarie per presentare la lista elettorale. "In tre ore sono state infatti raccolte 200 firme di sostenitori e amici, che hanno deciso di partecipare al pomeriggio di festa organizzato nella stessa giornata e di sostenere Repubblica Futura con la loro sottoscrizione". Intanto, nella giornata di ieri Libera e Partito socialista, che viaggeranno in coalizione con il Partito dei socialisti e dei democratici, hanno presentato la loro lista. "Che è omogena – dice il presidente di Libera Dalibor Riccardi – Conta 52 candidati, otto dei quali sono under 30. Ci sono esponenti storici e molte donne". Confermata la candidatura di Monica Bollini. Libera e Ps danno anche qualche numero. "Sono sette gli ex Capitani Reggenti – spiega Luca Boschi di Libera – sempre in 7 hanno già ricoperto l’incarico di segretari di Stato; 20 invece i candidati già eletti in Consiglio grande e generale". "Un rapporto collaudato senza mettere nulla nero su bianco. È bastata una stretta di mano", dice Augusto Casali del Partito socialista.