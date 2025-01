Quarto successo di fila per i titani. Il Rimini va ko con il Caldiero

Gli Under 17 della San Marino Academy non vogliono saperne di fermarsi. In casa della Triestina arriva la quarta vittoria consecutiva firmata da Meloni dal dischetto e Arcangeli (2-1).

Academy: Conti, Delvecchio, Baiardi, Pennacchini (76’ N. Tamagnini), Montali, Mirchev, Deronjic (65’ Guidi), Meloni, Markaj, Grandoni (76’ Molinari), Canarezza (62’ Arcangeli). All.: Di Maio.

Al Rimini non bastano Di Pollina e Molfetta per battere il Caldiero (4-2). Rimini: Mordenti, Lombardi L. (26’ st Cristiani), Zammarchi, Fabbri, Manzi (44’ st Bizzarri), Nava (17’ st Mengoni), Ceka (17’ st Eco), Celani (1’ st Romualdi), Molfetta (17’ st Grassi), Arlotti (44’ st Lombardi N.), Di Pollina. All.: Mandola.

Under 17 Serie C. Girone B (17ª giornata): Legnago-Feralpisalò 3-2, Trento-Arzignano 2-1, Padova-Carpi 7-4, Virtus Verona-Clodiense 2-2, Vicenza-Spal 2-1, Triestina-San Marino Academy 1-2, Rimini-Caldiero Terme 2-4.

Classifica: Spal 33; Vicenza 32; Ferlapisalò, Virtus Verona 31; Triestina 30; Rimini, Trento, San Marino Academy 23; Padova 22; Vis Pesaro 21; Clodiense 20; Caldiero 18; Legnago 15; Arzignano 9; Carpi 4.