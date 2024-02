Quattro defibrillatori nelle scuole e nelle frazioni

Il Comune di Misano ha acquistato quattro defibrillatori che sono stati sistemati nelle scuole Gabelli e Misano Monte, nella scuola dell’Infanzia Arcobaleno e uno a servizio delle scuole dell’infanzia Villaggio Argentina e Giardino Magico. Determinante per il loro acquisto è stato il contributo di Riviera Banca. A Misano Monte, Cella e Villaggio Argentina i defibrillatori sono stati posizionati all’esterno, per poter essere utilizzati anche dagli abitanti delle frazioni. Con questa dotazione si completa la copertura delle scuole che possono contare su un defibrillatore permanente. "È un investimento che abbiamo voluto per la tutela degli studenti, del personale ma anche di tutta la comunità", commenta il vicesindaco Maria Elena Malpassi.