Raccolta di giocattoli e tombola per aiutare i bambini malati

L’Athletic Poggio in campo per aiutare i bambini malati. Due le iniziative portate avanti dalla società di calcio di Poggio Torriana. Fino a questa domenica andrà avanti la raccolta dei giocattoli da regalare ad Arop, l’Associazione riminese di oncoematologia pediatrica. Chi vuole contribuire, può portare i giochi (solo quelli nuovi, non usati) al centro sportivo di Poggio Torriana.

Ma questa domenica, al centro sociale Il Percorso di Poggio Torriana, è in programma anche la tombola di solidarietà organizzata dall’Athletic Poggio. L’evento partirà alle 14 e andrà avanti fino alle 20, in palio tantissimi premi tra cui una PlayStation 5. Parte del ricavato della tombola sarà devoluto proprio ad Arop.