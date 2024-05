Raccolti 40mila euro dopo il rogo. Il locale di Malatesta può rinascere

Come la fenice. Anche Il Kiosko Il Vincanto – il ristorante del cantautore Filippo Malatesta (foto), andato distrutto in un incendio divampato nella notte tra il 14 e il 15 aprile – è pronto a rinascere dalle ceneri. Merito della gara di solidarietà lanciata dai residenti di Villa Verucchio all’indomani del rogo, che nel giro di poche settimane ha già permesso di raccogliere una somma importante: 40mila euro, che serviranno a finanziare la ripartenza del locale. La somma è stata versata proprio nei giorni a Malatesta con un bonifico. Il rocker ha voluto subito dire grazie ai suoi sostenitori con un post su Facebook. "Volevo ringraziare tutti. Non ci sono parole per l’affetto che mi dimostrate. Io sono già proiettato con il pensiero verso il futuro. A breve bonificheremo l’area dalle macerie e con la disponibilità dimostrataci dal Comune metteremo in piedi una situazione estiva per quanto provvisoria il più confortevole possibile con una cucina, un bar e ovviamente un palco".

Si punta a far tornare in pista Il Kiosko entro poche settimane e comunque in tempo per l’inizio dell’estate. "Vi prometto – assicura Malatesta – che non un centesimo di quanto donato da tutti voi verrà usato per spese al di fuori della realizzazione di questo nuovo inizio". Il rocker l’altro ieri ci ha tenuto a ringraziare anche di persona tutti quelli che l’hanno aiutato. Lo ha fatto dal palco del Marecchia dream fest, il concertone del Primo maggio di Rimini, dove si è esibito insieme ad altri. Dopo aver scherzato sulla disavventura che l’ha visto protagonista, il cantautore ha rivolto a tutti i presenti un invito a prendere parte alla festa in programma il 18 maggio in piazza Europa a Villa Verucchio. Sarà "una bella giornata di musica, buon cibo e tanta gioia. Ci sarà anche una camminata solidale organizzata dal gruppo podistico di Villa".