Radici dei pini. Si lavora alla bonifica delle strade

Addio avvallamenti provocati dalla radici dei pini. Prosegue il programma di bonifica nei viali cittadini a Riccione. I lavori hanno già interessato il piazzale Annyka Brandi e viale Liguria, nel tratto da viale Portofino a viale Tagliamento, e a sud un tratto di viale Marsala e l’intersezione con viale Sicilia. Il programma prosegue domani con i lavori di ripristino in piazzale Martiri delle Foibe, il parcheggio adiacente alla sede municipale, per continuare la settimana prossima in diverse altre strade della città.