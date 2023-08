Radio Deejay, si parte Sul palco Paola & Chiara

Tutto è pronto in piazzale Roma, a Riccione, per ospitare la nuova edizione del Deejay on stage, che amplia il ventaglio degli ospiti attesi dal 3 al 24 agosto. Ad aprire il cartellone, che prevede tre eventi speciali con Diodato, Francesco Gabbani e uno a sorpresa, giovedì saranno Paola & Chiara. Le due sorelle Lezzi, che al Festival di Sanremo hanno conquistato il pubblico con Furore, sono ora in tour col nuovo album, Per sempre, nel quale rivisitano le loro hit con featuring eccellenti come Max Pezzali, Jovanotti, Gabry Ponte, Emma e Ana Mena. Tra gli special guest delle dieci serate, condotte dal dream team di Radio Deejay, capitanato da Rudy Zerbi, spiccano anche i nomi di Mara Sattei, Boomdabash, The Kolors, Ariete, Ernia e Angelina Mango. Tra musica, sport e dirette radio, si andrà avanti per un mese. Ha infatti aperto i battenti sabato, il grande villaggio sportivo che ha trasformato piazzale Roma in una maxipalestra. Ed ecco il programma musicale che in ogni sera si aprirà con l’esibizione dei concorrenti del contest, per poi lasciare spazio alle star che in parte proporranno una carrellata live dei loro successi. Così lunedì 7 a salire sul palco sarà l’applauditissimo Diodato con una band formata da nove musicisti e Rodrigo D’Erasmo. Mercoledì 9 spazio a Mara Sattei, nella stessa sera si esibirà gIANMARIA, anche lui, come la Sattei, presente all’ultima edizione di Sanremo con Mostro.

Tra i nuovi volti, venerdì 11, Angelina Mango, vincitrice del Premio della critica 2023 di Amici, Leo Gassman, già presente a Sanremo, e Matteo Paolillo autore e voce di O’ mar for, uno dei pezzi più ascoltati quest’anno, nonché simbolo della fiction Mare fuori, che vede presente l’artista nel suo cast. La sera del 14 piazzale Roma diventa una dance floor con Clara, altro volto della serie Mare fuori, il dj-set di Zef & Marz, usciti ora col primo singolo, Tilt, e con Dj Duappo. Grande attesa la sera di Ferragosto per Francesco Gabbani, cantautore e polistrumentista che, in versione one man show, si dividerà tra chitarra e piano. Si presenta elettrizzante anche la serata del 18 con The Kolors, nell’Olimpo delle hit con Italodisco, omaggio alla dance degli anni ’80. Con loro ci sarà pure il rapper Ernia, ora sull’onda con Parafulmini. Il 19 seguiranno Ariete e Alfa, sull’onda con i loro tormentoni estivi. Per il 21 si annuncia il terzo degli eventi speciali, mentre il 24, che vedrà la proclamazione del vincitore del contest, sono attesi i Boomdabash, che spopolano col l’album, Venduti. Con loro ci saranno il riccionese Giovanni Cricca e Tropico con il suo ultimo lavoro da solista.

Nives Concolino