’Radio di bordo’ il progetto web è già virale

Una community tutta dedicata agli amanti del mare e agli appassionati di nautica. E’ nata a Rimini e ha numeri da record sui social, "Radio di bordo" dall’idea di Matteo Munaretto, conduttore radio-televisivo riminese e autore di programmi. Oggi Matteo può essere definito un influencer nautico, unico in Emilia Romagna. Gli appassionati di nautica si ritrovano sui suoi canali per confrontarsi, scambiarsi opinioni e consigli, per condividere le passioni. "La mia grande passione per il mare e la nautica mi ha portato a creare due anni fa un canale dove inserire contenuti chiari, sintetici e video divisi per categorie, a volte anche ironici" spiega Munaretto. Dalle nozioni alle piccole curiosità di questo mondo, passando per recensioni e libri, i video su Youtube di Radio di Bordo hanno superato le 300mila visualizzazioni e oltre 2 milioni quelle su Instagram e Tik Tok.

r.c.