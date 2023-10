Ragazza scende dall’autobus e viene investita da uno scooter

Investita dopo essere scesa dall’autobus. Tanta paura ieri all’ora di pranzo a Santa Giustina, davanti alla chiesa. A quell’ora il 91, autobus di linea che trasposta gli studenti di ritorno da scuola, si è puntualmente fermato per far accendere i ragazzi. Tra questi anche una ragazzina di 12 anni che, appena scesa dal mezzo, ha attraversato la strada. In quel momento stava sopraggiungendo uno scooter guidato da un altro minorenne che pare fosse in manovra di sorpasso del bus ancora fermo. La ragazzina è sbucata fuori e chi era alla guida dello scooter non è riuscito ad evitarla. E’ riuscito, invece, a minimizzare l’impatto tanto che è rimasto in piedi come anche il motorino. La ragazza, invece, dopo essere stata urtata è finita a terra. All’arrivo del 118 i sanitari hanno potuto verificare che la dodicenne era pienamente cosciente ed aveva soltanto riportato alcune escoriazioni sul corpo dovute all’urto con il ciclomotore e poi con l’asfalto. La ragazza è stata trasportata in ospedale con un codice di minima gravità.