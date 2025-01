"Rassegna che fa bene alla città"

"Quello rappresentato dal Sigep, che si aprirà tra pochi giorni alla Fiera di Rimini – osserva l’albergatore Gigi Biotti (Maison b Hotel) – si conferma un appuntamento importantissimo per la città di Rimini e anche per quella di Riccione. Appuntamento fondamentale non solo per presenze alberghiere, che sono già sold out da diversi mesi al Maison b hotel, ma anche per tutto l’indotto della filiera, a partire dalla ristorazione e il commercio. Quello che come operatori del settore ci auguriamo è che viabilità, servizio taxi e mobilità pubblica siano all’altezza dell’evento fieristico di questa portata".