Razzia di vestiti nel negozio. Ladri in fuga lungo il Corso

Una fuga rocambolesca lungo Corso D’Augusto con una ventina di pezzi tra scarpe, maglie e pantaloni appena trafugati dal punto vendita H&M. Una fuga che per uno di loro si è però conclusa con l’arresto. È andata male a uno dei due ladri che l’altro ieri, hanno messo a segno un colpo nel negozio in centro storico, allontanandosi con una borsa piena di merce per un valore complessivo di 500 euro. In manette è finito un marocchino di 29 anni, incensurato, pizzicato dagli agenti della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini. Difeso dall’avvocato Massimo Vico, ieri mattina è stato accompagnato in tribunale a Rimini dove è stato processato in via direttissima. Ha patteggiato una condanna di un anno e quattro mesi (pena sospesa) oltre ad una multa.

Attorno alle 17 i due stranieri sono entrati nel punto vendita di Corso d’Augusto mescolandosi agli altri clienti. Hanno preso una shopping bag e hanno incominciato a girare tra gli scaffali nel negozio riempendola con diversi capi d’abbigliamento, tra scarpe, maglie e pantaloni. Dopo aver messo nella borsa una ventina di pezzi, si sono diretti verso l’uscita. Uno di loro ha lanciato in aria la shopping bag facendola così passare sopra le barriere antitaccheggio. La mossa non è passata inosservata, ma i due sono comunque riusciti ad allontanarsi scappando come razzi lungo il Corso. In quel momento è passata di lì una pattuglia della polizia locale, che è stata fermata dal personale del punto vendita. Raccolta la descrizione dei ladri, gli agenti hano incominciato a perlustrare il centro storico. In via Giordano Bruno, hanno individuato il 29enne che aveva ancora con sé la borsa. Ha cercato di dileguarsi entrando nel cortile di un’abitazione, ma è stato alla fine raggiunto e dichiarato in arresto per furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata riconsegnata al negozio. Il complice è riuscito invece a far perdere le sue tracce.