Rbr, occhio alla terribile Rieti che ha “regalato“ l’ultimo dispiacere ai biancorossi

A una settimana esatta dall’inizio dei playoff, Rbr si prepara ad affrontare l’unica squadra che l’ha battuta nella fase a orologio. Al Palasojourner, il 18 febbraio, finì 93-86 per la Real Sebastiani in quella che è rimasta l’ultima sconfitta di Riviera Banca. Poi solo successi. Sarà una sfida playoff particolare, quella coi laziali di sabato 4 maggio. Una serie col fattore campo che si sentirà tantissimo da una parte e dall’altra. E con numeri peculiari, soprattutto per quanto riguarda gli attacchi, entrambi travolgenti. Rimini è per punti segnati, 83.2, il terzo dell’orologio dietro a quelli di Fortitudo e Piacenza. Rieti, con 80.6, è quinta dietro a Cividale. Jazz Johnson e compagni sono anche il quarto gruppo più falloso con 23.6 penalità a gara, ma anche i terzi per numero di falli subiti (22.9) dietro a Luiss e Urania. Rimini, con 18.5, ne subisce meno di tutti a parte Monferrato. Quel che colpisce dei numeri riminesi è che, almeno a livello di percentuali, la squadra si piazza nei primissimi posti. In seconda posizione nei tiri da due col 55% (davanti c’è Torino) e al secondo anche nei tiri da tre col 38% (Cividale primeggia col 39). E Rieti? Non molto distante, per la verità: 51% da due e 37% da tre. Dalla lunetta la Real Sebastiani si fa preferire di un’incollatura (76 a 75), ma la sorpresa è sotto le plance. A rimbalzo, infatti, la prima dell’orologio è proprio Rbr. Per i biancorossi 40.5 palloni artigliati sotto i tabelloni, mentre Rieti è sesta con 38.8. A livello di assist, le due squadre sono nel gruppone, con Rimini a 17 e la Real Sebastiani a 14.7. Per i numeri sarà una sfida equilibrata. Rimini vuole tornare al Flaminio almeno sull’1-1.