Record di ballerini per la maratona hip hop

Con l’elezione dei vincitori e le ultime performance di danza, domenica a Riccione si è conclusa la 28esima edizione dell’Mc Hip Hop Contest, che tra il palacongressi e il Palazzo del Turismo, ha coinvolto 2mila ballerini italiani e stranieri e 35 coreografi. La manifestazione – organizzata da Cruisin – ha fatto registrare numeri da record anche per le presenze (il 20 per cento in più, secondo i dati di Costa Hotels) e un ottimo riscontro sui media.

Per quanto riguarda le premiazioni, a vincere il titolo più prestigioso di ’The Crew of the year 2024’ è stata la Double Struggle di Torino. In un’atmosfera in cui si respirava grande energia, durante la kermesse di Riccione si sono esibiti complessivamente 113 gruppi. Tra questi, 25 quelli che hanno ottenuti i premi, compresi due gruppi locali: gli Smoke Riders di Rimini (al terzo posto per la Show time over B, vinta dalla Cassino) e l’Obla Squad di Savignano sul Rubicone, al secondo posto per l’Hip Hop over B, vinto dal Collettivo Lude di Civitavecchia. Sul palco, tra esibizioni, sfide e spettacoli – in parte aperti al pubblico – si sono cimentati anche tanti altri professionisti. Così i vincitori di ’Crew contest 2024’, che per la prima volta ha visto partecipare anche due gruppi composti da ragazzi con disabilità, capaci di dimostrare come attraverso la danza sia possibile abbattere ogni limite. Esibitisi nella categoria ’Hip hop over’, la Dance in the Hearth da Carmagnola (provincia di Torino) ha conquistato il secondo posto, sul gradino più alto si è piazzata la Clouds in the sky crew di Alba.

Grande è stata la partecipazione del pubblico all’Mc Hip Hop Contest, tra i tanti ospiti nel parterre anche Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa dell’EmiliaRomagna, la sindaca di Riccione Daniela Angelini e la giunta, il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad. Non poteva mancare all’evento Claudio Cecchetto, sempre alla ricerca dei nuovi talenti, come il sorprendente Baby Zoo.

Nives Concolino