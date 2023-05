Recuperata una delle tre barche affondate nel portocanale

È stata recuperata, a poco più di una settimana dalla ’tempesta perfetta’ che si è scatenata sulla Romagna l’imbarcazione che era affondata nel portocanale. Una delle tre barche, tutti piccoli motoscafi di circa cinque metri di lunghezza, che non hanno retto l’impatto della fiumana forse senza precedenti, che ha visto la corrente dell’Uso scendere verso il mare a una velocità di circa venti nodi, secondo alcuni marinai, trasportando tronchi, alberi, legname, detriti di ogni tipo. La barca recuperata l’altro pomeriggio era rimasta incastrata nel porto lato mare, a ridosso delle cime di ormeggio di alcune imbarcazioni a vela. Con il coordinamento della Capitaneria di Porto – Ufficio locale marittimo - alcuni subacquei di una ditta specializzata hanno inizialmente imbragato lo scafo, non senza difficoltà perché era parzialmente immerso nel fango, riuscendo a sollevarlo grazie all’azione di alcuni potenti palloni, gonfiati solo dopo l’aggancio. Poi la barca, ancora semisommersa, è stata trainata sotto la gru del Circolo Nautico, gestita dal Cantiere Morri, dove è stata imbragata, collegata questa volta alle fasce della gru. Che l’ha a sua volta sollevata fino a rimetterla in secca.