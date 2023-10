Renzi: "Io candidato a segretario? Presto per dirlo. Nel partito regna il caos, serve il confronto coi militanti"

"Io candidato alla segreteria provinciale di Fratelli d’Italia? È presto per parlarne, sinceramente non ci ho pensato. Ancora nemmeno sappiamo quali saranno le regole e le modalità del congresso". A dirlo è Gioenzo Renzi, decano e capogruppo di Fd’I, in vista dell’appuntamento congressuale, che si terrà entro fine anno. Nicola Marcello ha già rotto gli indugi: il consigliere comunale ha annunciato (su queste colonne) che si candiderà. E lo stesso potrebbe fare Filippo Zilli. Renzi, per ora, resta abbottonato. Ma non risparmia critiche agli organi del partito, compreso Zilli, l’attuale vicecommissario. "In due anni qui a Rimini non abbiamo mai riunito, nemmeno una volta, gli iscritti. Non c’è stato alcun confronto. Non sappiamo neanche quanti sono esattamente i tesserati. Siamo nel caos. Quando si saprà qualcosa di più sul congresso, riuniremo gli iscritti e decideremo il da farsi".