"Resta un problema la carenza di manodopera"

Valerio Brighi, presidente della Cooperativa braccianti riminesi (Cbr), realtà di riferimento nel settore delle costruzioni, che anno è stato per voi il 2023?

"Chiudiamo il 2023 con un leggero incremento del valore della produzione rispetto al 2022, che è stato un anno record. C’è soddisfazione per i risultati raggiunti, anche perché possiamo contare su un portafoglio ordini importante e lavori garantiti per almeno i prossimi tre esercizi. Dunque, il 2023 è stato un anno positivo e le prospettive sono buone anche per il futuro".

Avete in programma nuovi investimenti?

"Cbr ha concluso un anno e mezzo fa un piano triennale di investimenti da oltre dieci milioni di euro. Questo però non vuol dire che non saranno impiegate ulteriori risorse: per noi è ordinario investire almeno un milione e mezzo all’anno nel ricambio delle attrezzature".

Cioè, in innovazione.

"Proprio così, parliamo di investimenti in impianti e attrezzature innovative".

Quali obiettivi, guardando al 2024?

"Da un punto di vista di strategia aziendale, non abbiamo programmato un’espansione in termini di valore della produzione, puntiamo a mantenere i livelli del 2023. Questo perché da un lato persiste la difficoltà nel reperimento di manodopera, che ci aspettiamo ancor più accentuata in futuro, e dell’altro bisogna fare i conti con un notevole innalzamento dei tassi interesse. Dunque, più che alla crescita del volume di affari, puntiamo al consolidamento patrimoniale e finanziario".

Capitolo manodopera: che tipo figure faticate a reperire?

"Non solo figure specialistiche come ad esempio i saldatori, ma anche personale senza particolare esperienza nel settore".

Secondo lei perché?

"Il problema riguarda tutti i settori, è diffuso. Il lavoro nel nostro settore è duro, alle 6 del mattino bisogna essere pronti a partire sui cantieri, al freddo in inverno e al caldo in estate. E allora c’è chi preferisce optare per impieghi più ‘comodi’".

Dove sarete impegnati nel 2024?

"Con l’ultimo piano di investimenti abbiamo reso la cooperativa più competitiva nell’ambito della produzione di materiali e investito in impianti innovativi, dunque siamo più competivi se lavoriamo in ambiti territorialmente più vicini. Operiamo soprattutto in Emilia Romagna, a Rimini ad esempio continueremo a essere impegnati nei lavori allo svincolo dell’autostrada e all’intersezione con la statale 16. Poi ci occuperemo della manutenzione dell’A14 e di altri interventi per aziende come Anas e Hera".

