Rialzati Romagna I riminesi corrono in aiuto ai cugini

Un cuore grande, immenso. Che batte senza sosta per le zone gravemente colpite dall’alluvione. Rimini si mobilita per portare aiuto e sostegno ai ‘vicini’ delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, che più di altri stanno pagando il prezzo dell’ondata di maltempo. Gli appelli alla solidarietà si moltiplicano. Oggi, dalle 9 alle 16 in via XX Settembre, si terrà la raccolta di materiale promossa dall’associazione Team Bòta. "Servono soprattutto materiali per la pulizia delle strade, generi alimentari e monouso per pasti" spiegano i volontari su Facebook. Un’altra raccolta è stata promossa in queste ore dai tifosi della Curva Est del Rimini, che ieri sono scesi in campo al Conad ‘Il Lago’ per mettere insieme pale, scope, spugne, secchi, detersivi e igienizzanti per contribuire alla pulizia delle case e delle strade finite completamente sott’acqua. Solidarietà, per i riminesi, significa anche rimboccarsi le maniche. Tante, tantissime le persone che in queste ore stanno facendo la spola tra la nostra provincia e le zone alluvionate. Su Telegram è nato un gruppo che riunisce oltre 180 donne e uomini tra i 18 e i 4045. Ogni giorno, si danno appuntamento al casello di Rimini sud e da lì partono alla volta del Cesenate, del Forlivese o del Ravennate, portando con loro anche il materiale raccolto sul territorio. Un po’ ovunque serpeggia la voglia di gridare "Rialzati Romagna". Lo hanno fatto l’altro ieri, con una splendida coreografia, i tifosi della Rinascita Basket Rimini. Ma il dramma del maltempo ha portato con sé anche il desiderio di interrogarsi sulla crisi climatica e ambientale. Lo faranno oggi gli studenti dell’Università di Rimini. Prima con un’iniziativa di pulizia della spiaggia a San Giuliano. Poi, dalle 15.30, con una passata nel parco XXV Aprile e dalle 16.45, con il "Dialogo per il clima", in piazza Cavour.