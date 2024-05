Riapre il ‘varco’ al grattacielo. Pausa estiva per il cantiere

Riapre il sottopasso nella zona della stazione, in viale Principe Amedeo. Il passaggio all’altezza del Grattacielo, all’intersezione tra le vie Rodi e Principe Amedeo, è stato riaperto nel tardo pomeriggio di ieri dopo i lavori che avevano portato alla chiusura del passaggio per adeguare le rampe e la struttura del sottopasso al resto dell’opera che si sa realizzando in superficie. Il passaggio torna così fruibile in anticipo sui tempi che erano stati dettati nel cronoprogramma delle opere stilato da Rete Ferroviaria Italiana. L’avere guadagnato alcuni giorni utili per l’utilizzo del passaggio sotterraneo tra la zona a monte della ferrovia e quella a mare diventa importante soprattutto in questo periodo visto il notevole afflusso di turisti atteso con Rimini wellness, evento previsto tra oggi e domenica.

I lavori di RFI proseguiranno senza necessità di chiusura per tutta la stagione estiva, in modo tale da consentire il passaggio delle persone dal centro o dal mare.

Terminate le attività propedeutiche all’avvio del cantiere tra cui la bonifica da ordigni bellici nell’area lato mare, sono stati avviati e sono tutt’ora in corso i lavori per la realizzazione della paratia in micropali, necessaria per la costruzione della discesa lato mare. I lavori prevedono anche la risoluzione delle interferenze con la dorsale che contiene i cavi telefonici.

Al termine dell’estate, il cantiere proseguirà su entrambi i lati con l’obiettivo di completare i lavori in tempo per l’avvio della stagione estiva del prossimo anno. Il progetto prevede la realizzazione di rampe di accesso più larghe e più lunghe, per migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile, più verde e il potenziamento dell’impianto di illuminazione.

La riqualificazione delle vie di accesso al passaggio interrato ha l’obiettivo principale di abbattere le barriere architettoniche consentendo di rendere il sottopasso accessibile a ciclisti e disabili e risolvere i problemi di sicurezza precedenti legati al transito di pedoni e biciclette in sede promiscua. Le rampe di accesso al sottopasso saranno completamente rifatte con percorsi continui a monte e a mare, e pendenze comprese tra il 5% e l’8%.