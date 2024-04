Riccione, dai comitati donazione per riaprire il parco giochi

Ammonta a 2mila euro la somma che l’associazione Riccione Alba e il comitato d’area di viale Dante hanno raccolto per il nuovo parco giochi per i bambini, accanto alla chiesa Gesù Redentore. La cifra, frutto dell’iniziativa legata al gioco del Lotto che ha coinvolto decine di commercianti e pubblici esercenti, l’altra mattina è stata consegnata dai presidenti Giorgio Fortunato e Pasquale Lonero al parroco don Franco Mastrolonardo. Grande l’attesa di bimbi e dei genitori per la rinascita del parco, chiuso perché i giochi di vent’anni fa erano inagibili. "Questo è un segno della nostra comunità e del quartiere, teniamo al suo decoro e alla valorizzazione di questo luogo dove si divertono i nostri figli e i turisti", sottolinea Fortunato. "Era doveroso fare un gesto concreto per offrire un luogo accogliente anche a chi viene in vacanza", fa eco Lonero. A tutti il grazie di don Franco. La parrocchia non ha fondi sufficienti per gestirlo, quindi la raccolta resta aperta su www.albamater.it. Ai contribuenti viene inviata la ricevuta fiscale per la detrazione delle tasse.

Nives Concolino