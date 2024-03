Riccione fa le pulizie di Pasqua: potenziata la raccolta rifiuti

Pulizie di Pasqua a Riccione che intanto si colora con una miriade di fiori. A Geat e Hera il compito di provvedere alla manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e aiuole e alla pulitura di arredi urbani, strade e spiagge. Come annuncia l’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli "nel frattempo è stato chiesto di potenziare il servizio di raccolta rifiuti. Il lavoro più imponente riguarda lo sfalcio del verde pubblico. Interessa un milione 200mila metri quadrati di superfici curate da Geat, mentre i diserbi che si eseguono per 544 chilometri lineari lungo strade e marciapiedi. Il primo passaggio in tutta la città termina per la Festa della liberazione, si provvede nel frattempo a infiorare le aiuole del centro, compreso piazzale Ceccarini.

Sempre per il decoro urbano, pulizia e lavaggio delle passeggiate e degli arredi urbani. Entro Pasqua si procederà nei viali Ceccarini, San Martino, Gramsci e Dante, pulizia delle panchine nei viali Tasso e Verdi, si passerà quindi a ripulire il sottopasso di viale Ceccarini e di viale Palestrina. Per l’occasione verranno lavate scale e ascensori dei parcheggi interrati del lungomare e, dopo Pasqua la pista ciclabile da piazzale San Martino al porto, compreso viale Parini, fino alla passeggiata Goethe. Si passerà quindi a lucidare le panchine nei viali Gramsci e San Martino, i sottopassi dei viali Michelangelo, La Spezia, Rimini, Bellini e Puccini e tutta l’area ciclopedonale del Parco della Resistenza. Precedenza alla zona turistica, dove Hera metterà nuovi cestelli. Pulizie anche in spiaggia.

Nives Concolino