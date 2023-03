Riccione Piadina a caccia di 10 animatori

Animatori o animatrici addettie alla degustazione presso vari punti vendita: queste le figure che sta cercando attraverso il portale ’Lavoro per te’ l’azienda Riccione piadina, produttrice di piadina romagnola con sede a San Giovanni in Marignano. "Siamo interessati a persone solari e sorridenti, dotate dell’entusiasmo tipico della nostra regione, in grado di portare lo spirito romagnolo nei supermercati del centro-nord Italia. I candidati selezionati saranno organizzati in team di due persone e si recheranno, dal venerdì alla domenica, presso punti vendita selezionati già nostri clienti." L’azienda offre tutta la formazione e i mezzi necessari a svolgere l’attività indicata. Contratto a tempo determinato nei week end, con trasferte. Requisiti: maggiore età, patente B, conoscenza lingua italiana liv. madrelingua. Inviare presentazione

e curriculum a [email protected]