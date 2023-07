Riccione tutta da vivere anche in agosto

Domani in edicola, distribuito gratuitamente con il Carlino, il quinto numero di Vivere Riccione che continua a raccontare la città attraverso eventi, personaggi, storie. Oltre alla copertina dedicata a Simona Ventura, l’inserto riserva un servizio alle meraviglie dei fondali riccionesi. Renato Santi, fotografo e videomaker, conduce il lettore nell’ecosistema creatosi attorno alla barriera antierosione. Ci si immerge in una nursery di pesci tipici dell’Adriatico, boghe, saraghi, cefali, occhiate, molti blennidi, vari tipi di granchi e anemoni. Dalle meraviglie del creato alla bellezza della città che trapela dalle pellicole che hanno fatto storia. Si va da ‘Estate violenta’ di Valerio Zurlini fino ‘Sotto il sole di Riccione’ di Enrico Vanzina. Un lungo elenco di film, diventati ormai dei classici della cinematografia italiana. Non mancano gli eventi di agosto, che da piazzale Roma con il Deejay on stage a piazzale Ceccarini con Riccione Summer Jazz, passando per la spiaggia con Albe in controluce, concerti al sorgere del sole, faranno di Riccione un maxi palcoscenico. Infine l’intervista a Linus e la storia della famiglia Zanarini (nella foto a sinistra una sfilata nell’hotel).

Nives Concolino