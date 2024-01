"Rimini avrà il suo robot chirurgico"

Tiene banco il futuro del robot chirurgico all’ospedale Infermi di Rimini, dopo l’articolo pubblicato dal Carlino sul fatto che l’ospedale della città sia il solo in Regione ancora sporvvisto della tecnologia. Il macchinario infatti, prima consegnato alla chirurgia generale e urologia per un anno di sperimentazione e poi ritirato non essendo arrivate le risorse per pagarlo, è al centro di una serrata ricerca di investitori da parte dell’Ausl Romagna, unitamente alla Regione, per cui è la stessa Presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti, a garantire: "A novembre, non appena sono stata informata da alcuni chirurghi circa l’esigenza di avere tale strumento a disposizione in maniera definitiva, mi sono immediatamente adoperata con l’Assessore alla Sanità Raffaele Donini, che a propria volta aveva ben presente la questione e che ha immediatamente lavorato per raggiungere l’obiettivo – scandisce Emma Petitti – , cosa che mi sento di ribadire anche oggi in qualità di amministratrice della regione Emilia-Romagna: anche Rimini avrà il suo robot ‘Da Vinci’".

Una promessa che arriva direttamente da Viale Aldo Moro a Bologna, a seguito della quale Petitti aggiunge: "Ne approfitto per ringraziare, oltre all’assessore Donini, quegli imprenditori che hanno mostrato una grande sensibilità in una raccolta fondi che ha già portato a un risultato importantissimo in termini di risorse (oltre 600mila euro sono stati già racimolati, di cui 200mila arrivati da parte di Emendatori, ex patron della Mec3, ndr). Ora sta al pubblico fare la sua parte. La Regione Emilia-Romagna sarà al fianco di Rimini come tante altre volte ha già fatto", ha poi concluso la Presidente dell’assemblea legislativa della Regione.