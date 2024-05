Rimini, Buscè si avvicina. Ma spunta l’idea Caserta

Due giorni a Riolo Terme, la festa di fine stagione con l’abbraccio dei tifosi, poi tutti in vacanza. Mentre nella stanza di bottoni si decide il futuro del Rimini. Ultima settimana in riviera per i giocatori biancorossi, prima del rompete le righe. Ieri capitan Colombi e compagni sono partiti per la ’trasferta’ di Riolo Terme, tra monumenti e spa, senza mister Troise. Il tecnico partenopeo, non confermato per la prossima stagione, non è salito sul pullman che ha portato i biancorossi a Grand Hotel di Riolo, in provincia di Ravenna. La questione allenatore continua a tenere banco in Piazzale del Popolo. Il dopo Troise si sta rivelando più problematico del previsto. La dirigenza riminese, dopo aver abbandonato il fretta la pista che portava verso Sebastiano Siviglia, ora ha virato decisamente su Antonio Buscè. Il tecnico di Gragnano, nella stagione che si è appena conclusa ha appena portato a termine il suo primo campionato sulla panchina dei ’grandi’, alla guida della Vibonese in serie D. Con la squadra di Vibo Valentia, nel girone D, ha chiuso la stagione al terzo posto in classifica, alle spalle di Trapani e Siracusa. I ben informati dicono che quello di Buscè è un nome che piace particolarmente alla dirigenza riminese. Una scommessa, c’è da dirlo, dopo quella vinta con Troise. Ma che evidentemente non ha ’meritato’ di essere ripetuta. Resta sempre d’attualità il nome di Barilari. Ma l’ex tecnico del Sestri Levante sembra destinato al Pontedera per il dopo-Canzi. I toscani, infatti, sembrano riuscire a spuntarla sulle tante pretendenti. Il nome nuovo, invece, è quello di Fabio Caserta (foto). Ma anche all’ex tecnico del Cosenza (esonerato lo scorso mese di marzo), in serie B, non mancano i corteggiatori. Anche in cadetteria. Profilo decisamente più esperto quello del tecnico calabrese che, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha guidato anche Juve Stabia, Perugia e Benevento. Un tecnico sul quale, in serie C, ha messo gli occhi anche l’Arezzo. Ma come prima scelta per la panchina dei toscani, per il dopo-Indiani (il tecnico ha appena firmato la rescissione del contratto) c’è l’ex allenatore del Rimini, Emanuele Troise. Che è la prima scelta anche del Pescara. Insomma, al tecnico campano non mancano i corteggiatori in categoria, forte di quanto di buono in questa stagione ha fatto alla guida dei biancorossi.