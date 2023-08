Rimini capitale della musica In centro storico arrivano i big

Con una schiera di ospiti di primo piano, come Pupi Avati, Angelo Branduardi, Beppe Carletti, Sergio Reggioli e Tiromancino parte oggi la rassegna Rimini in Musica (Rim), che si protrarrà fino al 2 settembre. In programma incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni che nella quattro giorni, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Rimini, faranno del capoluogo il baricentro della musica italiana. Primo appuntamento stasera all’arena Francesca da Rimini con la conduzione di Anna Falchi. Protagonisti dalle 20,30 saranno Max Monti, Cricca, Stefano Di Battista e Andrea Mingardi con Maurizio Tirelli. All’arena degli Agostiniani, in via Cairoli 40, invece Mirco Realdini dalle 21,30 in poi presenterà il casting del Festival per l’Europa, mentre sul palco del Teatro degli Atti, in via Cairoli 42, sempre dalle 21,30, sono previsti gli interventi di Alle Tattoo, Fio Zanotti, Diego Cusano, Mimmo Paganelli con Patrizia Cirulli. A chiudere la serata spetterà a Max Monti con Matteo Mussoni.

La rassegna continuerà domani con altri personaggi di spicco. All’arena Francesca da Rimini dopo il dj-set di Max Monti, la modella e cantante Patrizia Deitos presenterà Magenta#9, la band bolognese che ha vinto Sanremo Rock nel 2020, per poi lasciare spazio a Beppe Carletti, cofondatore de I Nomadi, polistrumentista e compositore, affiancato da Sergio Reggioli, violino e voce, che ripercorrerà i 60 anni di storia della band di Novellara. In chiusura i Tiromancino con i brani più celebri della loro carriera. Agli Agostiniani dalle 15,30 Mirco Realdini presenterà le esibizioni per accedere alle finali del decimo Festival Baby Voice, del Gran Galà dei festival e di Una voce per l’Europa. Al teatro degli Atti dalle 16 incontri con Vivaticket. Alle 19 appuntamento con Giordano Sangiorgi, fondatore delle Etichette indipendenti. In serata altri ospiti (il programma integrale si trova su www.riminmusica.com). Tra i protagonisti di venerdì Andrea Fresu, Luigi Strangis, Celso Valli, Claudio Carboni e Clarissa Martinelli di Radio Bruno. Grande attesa per il 2 settembre, giorno in cui nell’arena Francesca da Rimini, dalle 22, sono attesi Pupi Avati che interverrà sul tema ‘Dalla musica alla regia’, e Angelo Branduardi che parlerà de ‘La musica nelle emozioni’. Si chiuderà alle 23,15 con la proiezione della cerimonia di consegna del film videoclip Award Italia. Ingresso gratuito, la rassegna sostiene gli alluvionati.

Nives Concolino