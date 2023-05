Rimini Classica, un’estate ricca di concerti Bosso protagonista, spazio anche al rock

Sta per iniziare la stagione dei concerti all’aperto e Rimini Classica ha previsto un cartellone con oltre venti appuntamenti, in dieci diverse location, con rassegne consolidate come i Concerti all’alba in spiaggia a Riminiterme e i Concerti al tramonto nella terrazza del castello di Albereto.

A questi si affiancheranno altri appuntamenti come i concerti nell’Arena del parco degli artisti. Il protagonista sarà ancora una volta Fabrizio Bosso: in programma il concerto ad Albereto, il 19 luglio, al tramonto, con il suo quartetto in un’esibizione dedicata a Steve Wonder. "Il quartetto EoS – racconta Aldo Maria Zangheri, direttore artistico di Rimini Classica – aprirà la stagione con un concerto nuovo, Whole Lotta Love, dedicato alla musica rock e non solo nella terrazza del castello di Albereto al tramonto. Il primo concreto all’alba nella spiaggia di Riminiterme sarà il 25 giugno e vedrà 2 protagonisti, Rossella Cappadone e Francesco Nasone in una scaletta dedicata ai capolavori di Pino Daniele e Fabio Concato. Al parco degli artisti, Rimini Classica il 17 giugno produrrà il grande evento dedicato a Lucio Dalla. L’altro appuntamento da non perdere al Parco degli Artisti sarà Once Upon a Rock!, il 19 agosto, concerto rock con 3 cantanti, band, archi e coriste".