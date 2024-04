Rimini nord, al via la Ztl. Sul lungomare multe per chi entra senza pass

Occhio alle telecamere sul lungomare di Rimini nord. Da domani chi è senza il permesso rischia la multa. Torna in funzione nel giorno della festa della Liberazione la Ztl da Torre Pedrera a Rivabella. Attivata già lo scorso anno in via sperimentale, la zona a traffico limitato quest’anno entra a pieno regime. E chi non ha il pass per entrare, sarà multato. Nella prima fase, da domani fino al 31 maggio incluso, la Ztl sul lungomare di Rimini nord sarà attiva solo alla domenica e nei giorni festivi. Dall’1 giugno alla seconda domenica di settembre la Ztl invece funzionerà per 7 giorni su 7, 24 ore su 24 (fatta eccezione per alcune zone).