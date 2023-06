Rimini Welness da record: la carica dei 100mila e ospiti d’eccezione hanno fatto segnare il tutto esaurito

Rimini, 4 giugno 2023 – Nel weekend ‘benedetto’ dal doppio concerto di Vasco Rossi, Rimini può esultare anche per il successo della grande kermesse dedicata al wellness. Centomila le presenze nei quattro giorni della manifestazione, che ha animato non solo i padiglioni della Fiera ma anche il centro storico e la zona mare, con 240 eventi fuorisalone.

E’ il successo di questa 17esima edizione di Rimini Wellness, l'evento organizzato da Ieg che ha consacrato Rimini capitale del benessere e dello sport trasformando la città in una grande palestra a cielo aperto. I numeri parlano da soli: oltre 1.500 le ore di allenamento in Fiera, 200 gli appuntamenti, 28 i padiglioni (l’intero quartiere fieristico riminese) occupati dalle varie attività e dagli espositori presenti, oltre 300. Tanti i campioni e i personaggi passati dalla fiera in questi giorni, da Filippo Magnini a Beto Perez (il creatore della Zumba) fino a Rocco Siffredi. "Con questa edizione - dice Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg - siamo tornati ai livelli pre-pandemia”.