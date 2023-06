La fiera del benessere Il popolo del wellness rimette in forma la città

"Rimini Wellness ha trasformato il quartiere fieristico e la città nella palestra a cielo aperto più grande al mondo". Lo dice convinto Corrado Peraboni, l’amministratore delegato di Ieg. Oggi sarà il gran finale per la kermesse, che vanta numeri record e in questa edizione è anche ’uscita’ dalla fiera, ’contaminando’ la città di Rimini con i 240 eventi fuorisalone da giovedì a oggi, giornata conclusiva della manifestazione. Rimini Wellness si è visto anche in città, nel lungomare, in centro, tra iniziative e locali pieni di persone. Tanta attività fisica, ma anche passerelle. I primi tre giorni della manifestazione hanno visto presentarsi nei 18 padiglioni occupati il campione di nuoto Filippo Magnini, ed anche leggende nei vari settori come Beto Perez, fondatore della Zumba, che ieri a mezzogiorno ha tenuto una lezione assieme a un’ospite d’eccezione, Martina Maliddi dal cast di Amici.

La fiera è diventata in questi ultimi giorni anche la casa dei bodybuilder, e tra questi è comparso il celebre Andrea Presti, colui che dopo 28 anni ha riportato l’Italia a gareggiare al Mister Olympia. Sport e benessere sono argomenti sempre più popolari. Web e social ne sono sempre più attratti come gli influencer. In fiera è arrivata Giulia Calcaterra, intervenuta da Technogym e da Foodspring. Mentre se si parla di nutrizione, ecco che spunta Rocco Siffredi. Tra gli stand sono stati avvistati gli ex gieffini Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Oggi la rassegna si chiuderà con una lunga sequenza di appuntamenti tra cui la tavola rotonda con i campioni del bodybuilding e l’incontro sullo sport del momento: il padel. Si parlerà di fitness e della formazione per gli influencer, poi spazio alla naturopatia, ai cooking show di Cotto al dente e all’area ‘gourmet’ dedicata alla sana alimentazione con assaggi, novità di mercato e tutti i segreti per nutrirsi in modo sano, proteico e funzionale.

Peraboni parla di una "kermesse che si rinnova anno dopo anno e che è tornata ora al suo pieno splendore", capace quest’anno di offrire "un calendario di 1.500 ore di allenamento e 200 di appuntamenti settoriali in 28 padiglioni (l’intero quartiere fieristico), 300 brand espositori e 170mila metri quadrati tra aree indoor e quelle outdoor, occupate da tutte le discipline e tendenze". Con Rimini Wellness la Riviera si è rimessa in forma dopo le disdette per l’alluvione.

Andrea Oliva