Rinnovata la convenzione con gli asili privati

Il segretario di Stato all’Istruzione Andrea Belluzzi e il dirigente della scuola dell’infanzia e nido per l’nfanzia Francesco Giacomini ieri hanno siglato il rinnovo della convenzione con le strutture private sammarinesi per la prima infanzia, accreditate all’accoglienza di bambini (tra i 12 e i 36 mesi) individuati dal Servizio pubblico secondo l’ordine delle graduatorie. Le strutture riconosciute sono l’asilo ‘Il Bosco Incantato’ e gli spazio bambini ‘Il Maggiolino’, ‘Il Ponte di Stelle’ e ‘Tana Libera Tutti’. "La convenzione – spiega Belluzzi – determina gli obblighi del gestore e gli impegni dell’ente pubblico, le regole di accesso, le condizioni per l’iscrizione, le rette e i contributi pubblici riconosciuti. Il rinnovo della convenzione è un atto a sostegno della natalità e del welfare del Paese".