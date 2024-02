Ripascimento della spiaggia

Una montagna di sabbia per allungare la spiaggia. Sono in corso a Misano gli interventi di ripascimento per far trovare una spiaggia pronta ai primi turisti in primavera. Sono già stati portati sull’arenile 7.200 metri cubi di sabbia, distribuiti nelle zone con maggiore erosione: al confine con Riccione, ai pennelli e nella zona nord di Portoverde. A Misano Brasile la linea di battigia è stata riprofilata scavando a ridosso delle scogliere, intervento che ha consentito di recuperare circa 5mila metri cubi di sabbia. Arriveranno altri 6mila metri cubi da utilizzare a sud.