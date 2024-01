Risate sul Titano con Luca Ravenna, il comico dei record

Dalla guerra al sesso, dalla politica ai viaggi. Argomenti tanto distanti tra loro, ma cuciti insieme alla perfezione con il sorriso. C’è tutto questo nello spettacolo di Luca Ravenna, lo stand-up comedian dei record, che domani sera farà tappa a San Marino, al Teatro Nuovo di Dogana (sipario alle 21), con il suo attesissimo nuovo tour Red Sox. Oltre cento minuti, 120 per essere esatti, nei quali ci sarà da ridere, ma sicuramente anche da riflettere. Suoni, dialetti, caratterizzazioni: Red Sox, che ha un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, rappresenta il grande ritorno sui palchi del comico milanese dopo un 2022 ricchissimo di successi, che l’ha visto registrare decine di migliaia di presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero.

Quella sammarinese di domani, al Teatro Nuovo di San Marino, sarà per Luca Ravenna la prima tappa di quest’anno del tour iniziato nel 2023, in cui ha fatto registrare quasi ovunque il pienone. I prossimi appuntamenti lo vedranno a Legnago e a Mantova, poi tante altre date tra febbraio, marzo e aprile. Tornerà in Romagna il 24 aprile, a Cesena.